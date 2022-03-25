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Перейшли на бік окупантів. П'ятьом Луганським поліцейським повідомили про підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора (unn.com.ua)
Автор: RBC.UA

П'ять працівників луганської поліції перейшли на бік окупанта. У березні вони дали згоду добровільно вступити в ново створені незаконні структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За повідомленнями слідства, в березні підозрювані пройшли співбесіду в органи самопроголошеної " ЛНР " для переходу на бік ворога.

Під час" працевлаштування "п'ятеро поліцейських Луганської області дали добровільну згоду на входження до складу ново створених незаконних структур і присягнули на вірність так званої"ЛНР".

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п'ятьом працівникам поліції Луганської області в колабораціонізмі.

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Нагадаємо, що в Луганській області зник львівський журналіст.

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