ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перейшли на бік окупантів. П'ятьом Луганським поліцейським повідомили про підозру

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 березня 2022 13:45
Перейшли на бік окупантів. П'ятьом Луганським поліцейським повідомили про підозру Фото: Офіс Генерального прокурора (unn.com.ua)
Автор: RBC.UA

П'ять працівників луганської поліції перейшли на бік окупанта. У березні вони дали згоду добровільно вступити в ново створені незаконні структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За повідомленнями слідства, в березні підозрювані пройшли співбесіду в органи самопроголошеної " ЛНР " для переходу на бік ворога.

Під час" працевлаштування "п'ятеро поліцейських Луганської області дали добровільну згоду на входження до складу ново створених незаконних структур і присягнули на вірність так званої"ЛНР".

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п'ятьом працівникам поліції Луганської області в колабораціонізмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Нагадаємо, що в Луганській області зник львівський журналіст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Луганськ
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде