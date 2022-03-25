Перейшли на бік окупантів. П'ятьом Луганським поліцейським повідомили про підозру

П'ять працівників луганської поліції перейшли на бік окупанта. У березні вони дали згоду добровільно вступити в ново створені незаконні структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

За повідомленнями слідства, в березні підозрювані пройшли співбесіду в органи самопроголошеної " ЛНР " для переходу на бік ворога.

Під час" працевлаштування "п'ятеро поліцейських Луганської області дали добровільну згоду на входження до складу ново створених незаконних структур і присягнули на вірність так званої"ЛНР".

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру п'ятьом працівникам поліції Луганської області в колабораціонізмі.