Перешли в "милицию ЛНР". Четырем полицейским объявили подозрение в госизмене
Фото: в Луганской области полицейские перешли на сторону оккупантов (facebook com patrolpolice gov ua)
В Луганской области четыре сотрудника полиции перешли на сторону оккупантов. Им объявили подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что во время временной оккупации четверо полицейских прошли собеседование с представителями так называемой "милиции ЛНР". Они добровольно перешли на сторону агрессора и заняли пост в незаконных "структурах".
По фактам государственной измены были открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Коллаборантам было объявлено подозрение.
Напомним, в Херсонской области СБУ обнаружила двух коллаборантов, им уже объявили подозрение в госизмене.
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