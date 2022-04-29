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Перешли в "милицию ЛНР". Четырем полицейским объявили подозрение в госизмене

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Луганская область, Пятница 29 апреля 2022 15:42
Перешли в "милицию ЛНР". Четырем полицейским объявили подозрение в госизмене Фото: в Луганской области полицейские перешли на сторону оккупантов (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области четыре сотрудника полиции перешли на сторону оккупантов. Им объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что во время временной оккупации четверо полицейских прошли собеседование с представителями так называемой "милиции ЛНР". Они добровольно перешли на сторону агрессора и заняли пост в незаконных "структурах".

По фактам государственной измены были открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Коллаборантам было объявлено подозрение.

Напомним, в Херсонской области СБУ обнаружила двух коллаборантов, им уже объявили подозрение в госизмене.

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