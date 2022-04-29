Перейшли до "міліції ЛНР". Чотирьом поліцейським оголосили підозру у держзраді
Фото: у Луганській області поліцейські перейшли на бік окупантів (facebook com patrolpolice gov ua)
У Луганській області чотири співробітники поліції перейшли на бік окупантів. Їм оголосили підозру в державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, що під час тимчасової окупації четверо поліцейських пройшли співбесіду з представниками так званої "міліції ЛНР". Вони добровільно перейшли на сторону агресора та зайняли посаду у новостворених незаконних "структурах".
За фактами державної зради були відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 111 КК України). Колаборантам було оголошено підозру.
Нагадаємо, у Херсонській області СБУ виявила двох колаборантів, їм уже оголосили підозру у держзраді.
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