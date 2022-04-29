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Перейшли до "міліції ЛНР". Чотирьом поліцейським оголосили підозру у держзраді

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Луганська область, П'ятниця 29 квітня 2022 15:42
Перейшли до "міліції ЛНР". Чотирьом поліцейським оголосили підозру у держзраді Фото: у Луганській області поліцейські перейшли на бік окупантів (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області чотири співробітники поліції перейшли на бік окупантів. Їм оголосили підозру в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що під час тимчасової окупації четверо поліцейських пройшли співбесіду з представниками так званої "міліції ЛНР". Вони добровільно перейшли на сторону агресора та зайняли посаду у новостворених незаконних "структурах".

За фактами державної зради були відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 111 КК України). Колаборантам було оголошено підозру.

Нагадаємо, у Херсонській області СБУ виявила двох колаборантів, їм уже оголосили підозру у держзраді.

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