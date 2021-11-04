Перешла в Кабмин: Зеленский уволил Свириденко из Офиса президента
Фото: вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Поскольку она сегодня была назначена вице-премьер-министром - министром экономики Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Уволить Свириденко Юлию Анатольевну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Напомним, сегодня Верховная рада поддержала назначение Свириденко на должность вице-премьер-министра - министра экономики Украины. За такое решение проголосовали 256 нардепов.