ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Перейшла в Кабмін: Зеленський звільнив Свириденка з Офісу президента

Новость на русском →
Четвер 04 листопада 2021 19:57
Перейшла в Кабмін: Зеленський звільнив Свириденка з Офісу президента Фото: віце-прем'єр-міністр-міністр економіки України Юлія Свириденко (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Свириденко з посади заступника керівника Офісу президента. Оскільки вона сьогодні була призначена віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Звільнити Свириденко Юлію Анатоліївну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада підтримала призначення Свириденко на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України. За таке рішення проголосували 256 нардепів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Юлія Свириденко
NEWS
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
"Червона" зона і нові COVID-сертифікати. Як може змінитися карантин наступного тижня
DAILY
Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Денис Казанський: Росія не погоджується з самим фактом існування України як незалежної держави