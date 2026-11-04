Переселенцям треба встигнути до 30 листопада, щоб отримати субсидію з початку сезону

Переселенці мають право на житлову субсидію за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації. Договір оренди житла для цього не обов'язковий.

За базовими розрахунками, претендувати на допомогу можуть родини, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу.

За словами Фролова, для оформлення субсидії потрібно подати заяву і декларацію про доходи членів родини. До них додають паспорт, РНОКПП та довідку про статус ВПО.

Документи приймають сервісні центри Пенсійного фонду, особисто або поштою, ЦНАПи та уповноважені особи громад. Подати заяву можна й онлайн, через вебпортал чи застосунок ПФУ або через Дію.

Опалювальний період для розрахунку субсидії триває з 16 жовтня до 15 квітня. Витрати на опалення за жовтень рахують з 16 числа, навіть якщо тепло дали пізніше. Субсидію за жовтень виплачують у листопаді.

Якщо подати документи до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення після 1 грудня її нарахують лише з місяця подання заяви.

Родинам, яким субсидію призначили з травня, повторно звертатися не потрібно, на опалювальний сезон її розрахують автоматично. Виняток становлять ті, хто отримує субсидію на придбання твердого або рідкого пічного палива.