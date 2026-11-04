Переселенцам нужно успеть до 30 ноября, чтобы получить субсидию с начала сезона

Переселенцы имеют право на жилищную субсидию по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Договор аренды жилья для этого не обязателен.

Согласно базовым расчетам, претендовать на помощь могут семьи, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода.

По словам Фролова, для оформления субсидии нужно подать заявление и декларацию о доходах членов семьи. К ним прилагают паспорт, РНОКПП и справку о статусе ВПЛ.

Документы принимают сервисные центры Пенсионного фонда, лично или по почте, ЦНАПы и уполномоченные лица громад. Подать заявление можно и онлайн, через веб-портал или приложение ПФУ либо через Дію.

Отопительный период для расчета субсидии длится с 16 октября по 15 апреля. Расходы на отопление за октябрь считают с 16 числа, даже если тепло дали позже. Субсидию за октябрь выплачивают в ноябре.

Если подать документы до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения после 1 декабря ее начислят только с месяца подачи заявления.

Семьям, которым субсидию назначили с мая, повторно обращаться не нужно, на отопительный сезон ее рассчитают автоматически. Исключение составляют те, кто получает субсидию на покупку твердого или жидкого печного топлива.