Переселенцям продовжили державну допомогу на проживання, але є деякі зміни

ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду. Водночас уряд змінив максимальну кількість таких періодів.

Якщо раніше допомогу можна було отримувати протягом не більш як п'яти шестимісячних періодів, тепер їх кількість збільшено до шести.

Таким чином, право на продовження виплат залежатиме від відповідності встановленим критеріям. Зокрема, чинні правила передбачають оцінку середньомісячного сукупного доходу на одного отримувача в сім'ї.

Що змінилося для дітей

Окремо уряд врегулював механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на такі виплати.

Для них допомога на наступний шестимісячний період продовжуватиметься автоматично, без необхідності повторного звернення за виплатою.

Зміни торкнулися й оскарження

Крім того, постановою уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України. Зміни мають привести цей механізм у відповідність до вимог законодавства.