Переселенцам продлили государственную помощь, но есть несколько изменений

Кабинет Министров принял решение о дальнейшей государственной поддержке внутренне перемещенных лиц. Постановление также предусматривает несколько изменений в механизме выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать его в течение еще одного шестимесячного периода. В то же время правительство изменило максимальное количество таких периодов.
Если раньше помощь можно было получать в течение не более пяти шестимесячных периодов, то их количество увеличено до шести.
Таким образом, право на продление выплат будет зависеть от соответствия установленным критериям. В частности, действующие правила подразумевают оценку среднемесячного совокупного дохода на одного получателя в семье.
Отдельно правительство урегулировало механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на такие выплаты.
Для них помощь на следующий шестимесячный период будет продолжаться автоматически без необходимости повторного обращения за выплатой.
Кроме того, постановлением уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. Изменения должны привести этот механизм в соответствие с требованиями законодательства.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий гарантировать ежемесячное пособие на проживание внутренне перемещенным лицам в возрасте до 23 лет. Это касается молодых людей, получающих образование.
Раньше мы объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась – деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, 15 и 28 числа, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие.
Также ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячной помощи - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.