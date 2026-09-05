Переселенцам продлили государственную помощь, но есть несколько изменений

ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать его в течение еще одного шестимесячного периода. В то же время правительство изменило максимальное количество таких периодов.

Если раньше помощь можно было получать в течение не более пяти шестимесячных периодов, то их количество увеличено до шести.

Таким образом, право на продление выплат будет зависеть от соответствия установленным критериям. В частности, действующие правила подразумевают оценку среднемесячного совокупного дохода на одного получателя в семье.

Что изменилось для детей

Отдельно правительство урегулировало механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на такие выплаты.

Для них помощь на следующий шестимесячный период будет продолжаться автоматически без необходимости повторного обращения за выплатой.

Изменения коснулись и обжалования

Кроме того, постановлением уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. Изменения должны привести этот механизм в соответствие с требованиями законодательства.