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Переселенцам продлили государственную помощь, но есть несколько изменений

08:13 05.09.2026 Сб
2 мин
Право на продление выплат будет зависеть от установленных критериев
aimg Филипп Бойко
Фото: украинские переселенцы (GettyImages)

Кабинет Министров принял решение о дальнейшей государственной поддержке внутренне перемещенных лиц. Постановление также предусматривает несколько изменений в механизме выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать его в течение еще одного шестимесячного периода. В то же время правительство изменило максимальное количество таких периодов.

Если раньше помощь можно было получать в течение не более пяти шестимесячных периодов, то их количество увеличено до шести.

Таким образом, право на продление выплат будет зависеть от соответствия установленным критериям. В частности, действующие правила подразумевают оценку среднемесячного совокупного дохода на одного получателя в семье.

Что изменилось для детей

Отдельно правительство урегулировало механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на такие выплаты.

Для них помощь на следующий шестимесячный период будет продолжаться автоматически без необходимости повторного обращения за выплатой.

Изменения коснулись и обжалования

Кроме того, постановлением уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. Изменения должны привести этот механизм в соответствие с требованиями законодательства.

Что еще важно знать ВПЛ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий гарантировать ежемесячное пособие на проживание внутренне перемещенным лицам в возрасте до 23 лет. Это касается молодых людей, получающих образование.

Раньше мы объясняли, куда обращаться, если выплата задержалась – деньги на проживание перечисляют дважды в месяц, 15 и 28 числа, и задержка чаще всего не означает утрату права на пособие.

Также ПФУ назвал семь причин, по которым переселенцев могут лишить ежемесячной помощи - среди них значительные покупки, большой депозит или длительное пребывание за границей.

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