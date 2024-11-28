Переселенцям надаватимуть 500 доларів на навчання: як отримати гроші

Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку 2024 року роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів гривень компенсацій за створення робочих місць для 1500 людей з інвалідністю. Ці кошти спрямували на облаштування робочих місць.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні стала серйозним випробуванням для ринку праці, суттєво трансформувавши його. Все більше жінок опановують професії, які раніше вважалися суто "чоловічими", зокрема у промисловості, транспорті та аграрному секторі. РБК-Україна розповідало, які "чоловічі" професії опановують жінки в Україні.

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