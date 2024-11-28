Переселенцям надаватимуть 500 доларів на навчання: як отримати гроші

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть взяти участь у грантовому конкурсі на отримання стипендій до 500 доларів для навчання на короткострокових курсах або програмах кар’єрного розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Гроші на перекваліфікацію українці зможуть отримати у межах програми "Єднання заради дії", яку впроваджує організація IREX.
Стипендії покривають вартість навчання, яку сплатять безпосередньо закладам освіти. Учасники можуть обирати курси для перекваліфікації або підвищення кваліфікації у будь-якій сфері, але пріоритетними є напрямки агропромисловості, енергетики, роздрібної торгівлі, транспорту та логістики.
Навчання триватиме у період із 15 лютого до 31 серпня 2025 року, а тривалість курсу не має перевищувати шість місяців. Подати заявку на участь можна до 8 грудня 2024 року.
Зацікавлені учасники можуть заповнити анкету за посиланням.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку 2024 року роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів гривень компенсацій за створення робочих місць для 1500 людей з інвалідністю. Ці кошти спрямували на облаштування робочих місць.
Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні стала серйозним випробуванням для ринку праці, суттєво трансформувавши його. Все більше жінок опановують професії, які раніше вважалися суто "чоловічими", зокрема у промисловості, транспорті та аграрному секторі. РБК-Україна розповідало, які "чоловічі" професії опановують жінки в Україні.
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