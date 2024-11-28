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Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги

Фото: Переквалификация в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут принять участие в грантовом конкурсе на получение стипендий до 500 долларов для обучения на краткосрочных курсах или программах карьерного развития.

Деньги на переквалификацию украинцы смогут получить в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет организация IREX.

Стипендии покрывают стоимость обучения, которую уплатят непосредственно учебным заведениям. Участники могут выбирать курсы для переквалификации или повышения квалификации в любой сфере, но приоритетными являются направления агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.

Учеба будет продолжаться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года, а продолжительность курса не должна превышать шесть месяцев. Подать заявку можно до 8 декабря 2024 года.

Заинтересованные участники могут заполнить анкету по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 года работодателям выплатили более 100 миллионов гривен компенсаций за создание рабочих мест для 1500 человек с инвалидностью. Эти средства были направлены на обустройство рабочих мест.

Напомним, полномасштабная война в Украине стала серьезным испытанием для рынка труда, существенно трансформировав его. Все больше женщин овладевают профессиями, которые раньше считались чисто "мужскими", в частности в промышленности, транспорте и аграрном секторе. РБК-Украина рассказывало, какие "мужские" профессии овладевают женщинами в Украине.

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