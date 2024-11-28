Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 года работодателям выплатили более 100 миллионов гривен компенсаций за создание рабочих мест для 1500 человек с инвалидностью. Эти средства были направлены на обустройство рабочих мест.

Напомним, полномасштабная война в Украине стала серьезным испытанием для рынка труда, существенно трансформировав его. Все больше женщин овладевают профессиями, которые раньше считались чисто "мужскими", в частности в промышленности, транспорте и аграрном секторе. РБК-Украина рассказывало, какие "мужские" профессии овладевают женщинами в Украине.

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