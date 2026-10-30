Переселенцям, які не отримали допомогу за серпень, виплатять її автоматично

Уряд змінив порядок виплати допомоги на проживання переселенцям, щоб нарахувати гроші за серпень тим, хто їх не отримав. Ідеться насамперед про родини, в яких попередній період виплат закінчився 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Павла Фролова в Telegram .

Проблема виникла через вересневу постанову, якою уряд продовжив допомогу ВПО ще на шість місяців. Нові правила почали діяти з 1 вересня, тож частина переселенців, зокрема родини з дітьми, чий попередній період закінчився 31 липня, за серпень грошей не отримала.

Тепер виплати за серпень дітям і родинам ВПО, які відповідають встановленим критеріям, нарахують автоматично. Подавати окремі заяви не потрібно.

Фролов нагадав, що допомогу дітям-переселенцям також продовжують автоматично і без урахування доходів батьків.

За словами депутата, уряд ухвалив рішення після вимог парламентарів усунути правову колізію.