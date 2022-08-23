Переселенцы, не получившие помощь весной, могут повторно подать заявки: детали постановления Кабмина

В перечень лиц, имеющих право на помощь, включена большая категория украинцев, которые имели статус переселенца с 2014 года. Весной деньги им не выплачивались.

Согласно решению, право на выплаты имеют лица, "которые повторно переместились с временно оккупированной территории Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года".

В случае если внутренне перемещенное лицо подало заявление до 30 апреля 2022 года и не получило деньги, помощь оказывается за период, когда такое лицо имело право на помощь. Переселенцы имеют право обратиться лично или по почте в орган социальной защиты населения с заявлением.

Для получения помощи такое лицо дополнительно подает информацию, сохраненную на носителях, которая подтверждает факт подачи через Портал Дія заявления. Заявление по форме с подтвержденной информацией можно подать до 1 октября 2022 года.

Напомним, переселенцы получали по 2000-30000 гривен за март и апрель 2022 года из государственного бюджета. Средства выплачивались жителям областей, где проводились боевые действия и была введена программа єПідтримка. С апреля заявки можно было подавать через "Дію".