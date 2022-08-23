Переселенці, які не отримали допомогу навесні, можуть повторно подати заявки: деталі постанови уряду

До переліку осіб, що мають право на допомогу, включена велика категорія українців, які мали статус переселенця з 2014 року. Навесні гроші їм не виплачувалися.

Згідно з рішенням, право на виплати мають особи, "які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року".

У разі коли внутрішньо переміщена особа подала заяву до 30 квітня 2022 року та не отримала гроші, допомога надається за період, коли така особа мала право на допомогу. Внутрішньо переміщена особа має право звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення із заявою.

Для отримання допомоги така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання через Портал Дія заяви. Заяву за формою із підтвердженою інформацією особа може подати до 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, переселенці отримували по 2000-30000 гривень за березень та квітень 2022 року з державного бюджету. Кошти виплачувалися мешканцям областей, де проводились бойові дії та запроваджена програма єПідтримка. З квітня заявки можна було подавати через "Дію".