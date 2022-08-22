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Переселенцы могут получить 6600 гривен помощи: кто и при каком условии

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Мелитополь, Понедельник 22 августа 2022 12:57
Переселенцы могут получить 6600 гривен помощи: кто и при каком условии Фото: выехавшие из Мелитополя и района смогут получить 6600 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Выехавшие из оккупации жители Мелитополя и района смогут оформить финансовую помощь от международной гуманитарной организации Save the children сразу по прибытии в Запорожье. Сумма выплаты - от 6600 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам мэра, каждый член семьи сможет получить от 6600 гривен в зависимости от категории.

"Зарегистрироваться можно в течение трех суток после эвакуации. Для этого необходимо знать свой банковский IBAN счет", - рассказал Федоров.

Главные условия получения выплаты

  • необходимо выехать из оккупированного Мелитополя и района в Запорожье;
  • зарегистрироваться на получение финпомощи следует в течение трех суток после эвакуации;
  • помощь не предоставляется тем, кто уже в течение трех месяцев получил средства от других международных организаций;
  • зарегистрироваться на ее получение помогают волонтеры открытого пространства помощи "Саме тут" прямо на "Эпицентре" (Запорожье).

Важно! Международная организация самостоятельно определяет, кто получит помощь.

Как сообщалось, переселенцы, не получившие выплаты, смогут повторно оформить заявку в помощь. Соответствующее решение было принято правительством.

Кроме того, дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.

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