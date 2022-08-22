Переселенцы могут получить 6600 гривен помощи: кто и при каком условии

Выехавшие из оккупации жители Мелитополя и района смогут оформить финансовую помощь от международной гуманитарной организации Save the children сразу по прибытии в Запорожье. Сумма выплаты - от 6600 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Зарегистрироваться можно в течение трех суток после эвакуации. Для этого необходимо знать свой банковский IBAN счет", - рассказал Федоров.

По словам мэра, каждый член семьи сможет получить от 6600 гривен в зависимости от категории.

Как сообщалось, переселенцы, не получившие выплаты, смогут повторно оформить заявку в помощь. Соответствующее решение было принято правительством.

Кроме того, дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.