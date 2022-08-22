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Переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги: хто і за якої умови

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Мелітополь, Понеділок 22 серпня 2022 12:57
Переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги: хто і за якої умови Фото: ті, хто виїхав з Мелітополя і району, зможуть отримати 6600 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.

"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів Федоров.

Головні умови отримання виплати

  • необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;
  • зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;
  • допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;
  • зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).

Важливо! Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу.

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Як повідомлялось, переселенці, які не отримали виплати, зможуть повторно оформити заявку на допомогу. Відповідне рішення прийнято урядом.

Крім того, діти у сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна із благодійних організацій.

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