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Переселенцы, которые вернутся в разрушенные дома, тоже получат помощь от государства, - Кабмин

Фото: переселенцы, которые вернутся в разрушенные дома, тоже получат помощь от государства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины приняло новое решение Минсоцполитики. Оно позволяет внутренне перемещенным лицам, которые вернулись к постоянному месту жительства, однако имеют разрушенное жилье и в дальнейшем получать помощь на проживание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Согласно решению правительства, справка об оказании помощи отныне не будет отменяться для внутренне перемещенных лиц, которые вернулись к заброшенному месту постоянного проживания, а их жилье было сильно повреждено или же уничтожено в результате боевых действий.

"Это позволит продолжить выплату пособий на проживание таким лицам", - пишет пресс-служба.

Также правительство расширило возможности, благодаря которым ВПЛ может сообщить о возвращении к постоянному месту жительства:

  • подать уведомление по месту получения справки;
  • подать уведомление по возвращении в заброшенное постоянное место жительства;
  • подать уведомление через Портал "Дія".

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Внутренне перемещенные лицаУкраина