Переселенцы, которые вернутся в разрушенные дома, тоже получат помощь от государства, - Кабмин

Правительство Украины приняло новое решение Минсоцполитики. Оно позволяет внутренне перемещенным лицам, которые вернулись к постоянному месту жительства, однако имеют разрушенное жилье и в дальнейшем получать помощь на проживание.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Согласно решению правительства, справка об оказании помощи отныне не будет отменяться для внутренне перемещенных лиц, которые вернулись к заброшенному месту постоянного проживания, а их жилье было сильно повреждено или же уничтожено в результате боевых действий.
"Это позволит продолжить выплату пособий на проживание таким лицам", - пишет пресс-служба.
Также правительство расширило возможности, благодаря которым ВПЛ может сообщить о возвращении к постоянному месту жительства:
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