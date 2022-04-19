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Переселенці, які повернуться в зруйновані домівки, теж отримають допомогу від держави, - Кабмін

Фото: переселенці, які повернуться в зруйновані домівки, теж отримають допомогу від держави (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України ухвалив нове рішення Мінсоцполітики. Воно дозволяє внутрішньо переміщеним особам, які повернулися до постійного місця проживання, однак мають зруйноване житло й надалі отримувати допомогу на проживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Згідно з рішенням Уряду, довідка про надання допомоги відтепер не буде скасовуватись для внутрішньо переміщених осіб, які повернулись до покинутого місця постійного проживання, а їх житло було сильно пошкоджено або ж знищено внаслідок бойових дій.

"Це дозволить продовжити виплату допомоги на проживання таким особам", - пише пресслужба.

Також уряд розширив можливості, завдяки яким ВПО може повідомити про повернення до постійного місця проживання:

  • подати повідомлення за місцем отримання довідки;
  • подати повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання;
  • подати повідомлення через Портал Дія.

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