Переселенцы будут принимать участие в ТКГ на постоянной основе

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) украинская сторона проинформировала участников консультаций о работе советников украинской делегации - представителей ОРДЛО Украины. Они будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных Минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

"Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, на переговорах политической подгруппы по Донбассу в новом формате представитель России не высказывал протеста против участия переселенцев.

РБК-Украина разбиралось, что означает этот шаг украинской стороны и как он повлияет на минский процесс.