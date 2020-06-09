Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами

Фото: Денис Казанский (facebook.com/den.kazansky)

Российская сторона на переговорах не выражала протест в связи с участием переселенцев

На переговорах политической подгруппы по Донбассу в новом формате представитель России не выражал протеста против участия переселенцев. В то же время представители боевиков пытались провоцировать украинскую сторону.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, который стал представителем оккупированных районов в украинской делегации.

По словам Казанского, сегодняшняя видеоконференция началась с опозданием из-за российской стороны.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", - отметил он.

Он также рассказал, что российский представитель Алексей Дмитриевский не высказывал протест против появления переселенцев в украинской делегации. Казанский добавил, что более конкретные результаты могут появиться после завтрашнего основного заседания Контактной группы.

Напомним, сегодня стало известно, что к политической подгруппе в качестве представителей ОРДЛО присоединились журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

РБК-Украина разбиралось, что означает данный шаг украинской стороны и как он повлияет на минский процесс.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина