Переселенці братимуть участь у ТКГ на постійній основі

Під час переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) українська сторона поінформувала учасників консультацій про роботу радників української делегації - представників ОРДЛО від України. Вони братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.

Про це повідомили у прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини - голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

"Представники ОРДЛО від України, запрошені з українського боку, наголосили на необхідності узгодження параметрів політичного врегулювання з виразниками інтересів понад 1,5 млн осіб, які були змушені залишити свої оселі внаслідок конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців.

РБК-Україна розбиралося, що означає цей крок української сторони і як він вплине на мінський процес.