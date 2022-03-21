Переселенцы с 30 марта смогут изменить место регистрации через "Дію"

Внутренне перемещенные лица, которые покинули свои дома из-за боевых действий, имею возможность изменить место регистрации. Это можно сделать в административных органах, а с 30 марта данная функция будет доступна в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Все три программы уже утверждены. Их реализация начнется уже сегодня с регистрации переселенцев территориальными общинами и ЦПАУ, с 30 марта заработает регистрация через Дію", - отметил глава правительства.

Напомним, в Украине также начнет действовать финансовая помощь для тех людей, которые приняли у себя переселенцев. Такие семьи получат по 450 гривен за каждого внутреннего перемещенного человека, которого приютили.

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