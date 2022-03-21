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Переселенці з 30 березня зможуть змінити місце реєстрації через "Дію"

Фото: переселенці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішньо переміщені особи, які покинули свої домівки через бойові дії, маюю можливість змінити місце реєстрації. Це можна зробити в адміністративних органах, а з 30 березня дана функція буде доступна в застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Всі три програми вже затверджено. Їх реалізація почнеться вже сьогодні з реєстрації переселенців територіальними громадами та ЦНАПами, з 30 березня запрацює реєстрація через Дію", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні також почне діяти фінансова допомога для тих людей, які прийняли у себе переселенців. Такі сім'ї отримають по 450 гривень за кожну внутрішнього переміщену особу, яку прихистили.

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