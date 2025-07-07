Для переселенців запускають нову програму щодо житла: кого саме торкнеться

Кабінет Міністрів України запроваджує новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з Маріуполя Донецької області.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання уряду.
За його словами, йдеться про запуск будівництва муніципального, соціального та орендного житла, а також про впровадження програм пільгових і партнерських іпотечних кредитів.
"Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут, в Україні", - пояснив Шмигаль.
Крім того, уряд продовжує дію програми компенсацій для ВПО, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла. Кожна родина може звернутися по фінансову допомогу від держави.
Шмигаль наголосив, що забезпечення житлом родин, які втратили дім через війну, залишається одним із ключових пріоритетів в межах програми швидкої відбудови.
Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати матеріали допомогу на проживання від держави. Такі виплати надаються щомісяця.
Сума допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Таком ми писали, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.
А ще пояснювали, як українці, які вперше переїхали, можуть стати ВПО і оформити виплати.
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