Для переселенців запускають нову програму щодо житла: кого саме торкнеться

За його словами, йдеться про запуск будівництва муніципального, соціального та орендного житла, а також про впровадження програм пільгових і партнерських іпотечних кредитів.

"Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут, в Україні", - пояснив Шмигаль.

Крім того, уряд продовжує дію програми компенсацій для ВПО, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду житла. Кожна родина може звернутися по фінансову допомогу від держави.

Шмигаль наголосив, що забезпечення житлом родин, які втратили дім через війну, залишається одним із ключових пріоритетів в межах програми швидкої відбудови.