Для переселенців і не тільки: яку грошову допомогу надає ООН українцям

ООН від початку повномасштабного вторгнення Росії надає українцям допомогу, зокрема і грошову. Йдеться як про переселенців, так і про інших постраждалих внаслідок війни українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) запровадило декілька типів грошової допомоги для громадян України, постраждалих внаслідок війни.
Екстрена фінансова підтримка може допомогти родинам, які були змушені покинути свої домівки або будинки яких постраждали від обстрілів.
Ця програма призначена для людей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів. Вона передбачає фінансову підтримку, що дає змогу людям відремонтувати свої пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.
Для багатьох ВПО або інших постраждалих від війни багатоцільова грошова допомога УВКБ ООН забезпечує гнучкість у задоволенні потреб. Вона дозволяє самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній ситуації - від продуктів харчування та одягу до орендної плати й витрат на медичне обслуговування.
Для отримання додаткової інформації про те, як зареєструватися на будь-яку із цих програм, перейдіть за посиланням.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть оформити грошову допомогу від держави. Розмір щомісячної допомоги на проживання становить 2 тисяч гривень.
У березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги. Автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців. Інші категорії ВПО також можуть розраховувати на грошову допомогу, але повинні подавати відповідну заявку. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Також РБК-Україна розповідало, на яку допомогу, крім фінансової, можуть розраховувати переселенці.
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