Для переселенців і не тільки: яку грошову допомогу надає ООН українцям

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) запровадило декілька типів грошової допомоги для громадян України, постраждалих внаслідок війни.

Екстрена грошова допомога

Екстрена фінансова підтримка може допомогти родинам, які були змушені покинути свої домівки або будинки яких постраждали від обстрілів.

Грошова допомога на ремонт

Ця програма призначена для людей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів. Вона передбачає фінансову підтримку, що дає змогу людям відремонтувати свої пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога

Для багатьох ВПО або інших постраждалих від війни багатоцільова грошова допомога УВКБ ООН забезпечує гнучкість у задоволенні потреб. Вона дозволяє самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній ситуації - від продуктів харчування та одягу до орендної плати й витрат на медичне обслуговування.

Для отримання додаткової інформації про те, як зареєструватися на будь-яку із цих програм, перейдіть за посиланням.