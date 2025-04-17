Переселенці зможуть самостійно порахувати розмір субсидії на оренду житла: інструкція

Нові правила отримання субсидії для ВПО

У квітні 2025 року в Україні набули чинності зміни до програми субсидій на оренду житла для ВПО. Ці нововведення спрямовані на розширення доступу до фінансової допомоги та спрощення процесу її отримання.​

Тепер субсидія продовжуватиметься кожні шість місяців без необхідності повторного звернення.​ Також ввели фіксований платіж та оновили принцип розрахунку субсидій. Відтепер можна отримати субсидію на оренду кімнати, можна використовувати як типовий договір оренди, так і власноруч укладений документ між орендодавцем та орендарем.​

ВПО можуть орендувати житло не лише у фізичних осіб чи ФОПів, а й у компаній, що розширює можливості для пошуку житла.​ Власники житла можуть відмовитися від податкової компенсації.

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