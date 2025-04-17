Переселенці зможуть самостійно порахувати розмір субсидії на оренду житла: інструкція

ВПО тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла. Для цього Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.
Для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні запровадили новий інструмент - субсидію на оренду житла. Відтепер переселенці можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір такої допомоги за допомогою онлайн-калькулятора.
Щоб дізнатися суму субсидії, потрібно перейти за посиланням і ввести такі дані:
Після цього натискаєте кнопку "Розрахувати субсидію" - і система покаже орієнтовну суму державної допомоги, а також частку, яку доведеться сплачувати самостійно.
Калькулятор розробило Міністерство соціальної політики за підтримки Агентства ООН у справах біженців та БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".
У квітні 2025 року в Україні набули чинності зміни до програми субсидій на оренду житла для ВПО. Ці нововведення спрямовані на розширення доступу до фінансової допомоги та спрощення процесу її отримання.
Тепер субсидія продовжуватиметься кожні шість місяців без необхідності повторного звернення. Також ввели фіксований платіж та оновили принцип розрахунку субсидій. Відтепер можна отримати субсидію на оренду кімнати, можна використовувати як типовий договір оренди, так і власноруч укладений документ між орендодавцем та орендарем.
ВПО можуть орендувати житло не лише у фізичних осіб чи ФОПів, а й у компаній, що розширює можливості для пошуку житла. Власники житла можуть відмовитися від податкової компенсації.
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