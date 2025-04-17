Переселенцы смогут самостоятельно посчитать размер субсидии на аренду жилья: инструкция

ВПЛ теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья. Для этого Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине ввели новый инструмент - субсидию на аренду жилья. Теперь переселенцы могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер такой помощи с помощью онлайн-калькулятора.
Чтобы узнать сумму субсидии, нужно перейти по ссылке и ввести следующие данные:
После этого нажимаете кнопку "Рассчитать субсидию" - и система покажет ориентировочную сумму государственной помощи, а также долю, которую придется платить самостоятельно.
Калькулятор разработало Министерство социальной политики при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".
В апреле 2025 года в Украине вступили в силу изменения в программу субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Эти нововведения направлены на расширение доступа к финансовой помощи и упрощение процесса ее получения.
Теперь субсидия будет продолжаться каждые шесть месяцев без необходимости повторного обращения. Также ввели фиксированный платеж и обновили принцип расчета субсидий. Теперь можно получить субсидию на аренду комнаты, можно использовать как типовой договор аренды, так и собственноручно заключенный документ между арендодателем и арендатором.
ВПЛ могут арендовать жилье не только у физических лиц или ФЛП, но и у компаний, что расширяет возможности для поиска жилья. Владельцы жилья могут отказаться от налоговой компенсации.
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