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Переселенці зможуть самостійно порахувати розмір субсидії на оренду житла: інструкція

Четвер 17 квітня 2025 06:30
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Переселенці зможуть самостійно порахувати розмір субсидії на оренду житла: інструкція Фото: Субсидії на оренду житла для ВПО (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

ВПО тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла. Для цього Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні запровадили новий інструмент - субсидію на оренду житла. Відтепер переселенці можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір такої допомоги за допомогою онлайн-калькулятора.

Щоб дізнатися суму субсидії, потрібно перейти за посиланням і ввести такі дані:

  • кількість членів домогосподарства;
  • тип населеного пункту;
  • область, де орендуєте або плануєте орендувати житло;
  • вартість оренди.

Після цього натискаєте кнопку "Розрахувати субсидію" - і система покаже орієнтовну суму державної допомоги, а також частку, яку доведеться сплачувати самостійно.

Калькулятор розробило Міністерство соціальної політики за підтримки Агентства ООН у справах біженців та БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Нові правила отримання субсидії для ВПО

У квітні 2025 року в Україні набули чинності зміни до програми субсидій на оренду житла для ВПО. Ці нововведення спрямовані на розширення доступу до фінансової допомоги та спрощення процесу її отримання.​

Тепер субсидія продовжуватиметься кожні шість місяців без необхідності повторного звернення.​ Також ввели фіксований платіж та оновили принцип розрахунку субсидій. Відтепер можна отримати субсидію на оренду кімнати, можна використовувати як типовий договір оренди, так і власноруч укладений документ між орендодавцем та орендарем.​

ВПО можуть орендувати житло не лише у фізичних осіб чи ФОПів, а й у компаній, що розширює можливості для пошуку житла.​ Власники житла можуть відмовитися від податкової компенсації.

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