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Переселенцы смогут самостоятельно посчитать размер субсидии на аренду жилья: инструкция

Четверг 17 апреля 2025 06:30
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Переселенцы смогут самостоятельно посчитать размер субсидии на аренду жилья: инструкция Фото: Субсидии на аренду жилья для ВПЛ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

ВПЛ теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья. Для этого Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

Для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине ввели новый инструмент - субсидию на аренду жилья. Теперь переселенцы могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер такой помощи с помощью онлайн-калькулятора.

Чтобы узнать сумму субсидии, нужно перейти по ссылке и ввести следующие данные:

  • количество членов домохозяйства;
  • тип населенного пункта;
  • область, где арендуете или планируете арендовать жилье;
  • стоимость аренды.

После этого нажимаете кнопку "Рассчитать субсидию" - и система покажет ориентировочную сумму государственной помощи, а также долю, которую придется платить самостоятельно.

Калькулятор разработало Министерство социальной политики при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

Новые правила получения субсидии для ВПЛ

В апреле 2025 года в Украине вступили в силу изменения в программу субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Эти нововведения направлены на расширение доступа к финансовой помощи и упрощение процесса ее получения.

Теперь субсидия будет продолжаться каждые шесть месяцев без необходимости повторного обращения. Также ввели фиксированный платеж и обновили принцип расчета субсидий. Теперь можно получить субсидию на аренду комнаты, можно использовать как типовой договор аренды, так и собственноручно заключенный документ между арендодателем и арендатором.

ВПЛ могут арендовать жилье не только у физических лиц или ФЛП, но и у компаний, что расширяет возможности для поиска жилья. Владельцы жилья могут отказаться от налоговой компенсации.

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Внутренне перемещенные лица Субсидии
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