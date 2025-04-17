Переселенцы смогут самостоятельно посчитать размер субсидии на аренду жилья: инструкция

ВПЛ теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья. Для этого Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики .

Для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине ввели новый инструмент - субсидию на аренду жилья. Теперь переселенцы могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер такой помощи с помощью онлайн-калькулятора.

Чтобы узнать сумму субсидии, нужно перейти по ссылке и ввести следующие данные:

количество членов домохозяйства;

тип населенного пункта;

область, где арендуете или планируете арендовать жилье;

стоимость аренды.

После этого нажимаете кнопку "Рассчитать субсидию" - и система покажет ориентировочную сумму государственной помощи, а также долю, которую придется платить самостоятельно.

Калькулятор разработало Министерство социальной политики при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".