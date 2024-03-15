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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: від чого буде залежати розмір

Фото: ВПО отримають субсидію на оренду житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проект планують упродовж двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За даними прес-служби, розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

За даними дослідження, яке на замовлення міністерства провела аналітична компанія CEDOS за підтримки Ради Європи, ціни на житло в Києві на 22% вищі за середні по країні, у Закарпатті - вищі у 2,5 рази, а у Миколаєві - нижчі на 30-35%. Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

  • кількості осіб у родині, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • і, відповідно, – спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

"Зараз проект рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", - йдеться в повідомлені.

Оренда житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

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