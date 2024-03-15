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Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: от чего будет зависеть размер

Фото: ВПЛ получат субсидию на аренду жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным пресс-службы, размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

По данным исследования, которое по заказу министерства провела аналитическая компания CEDOS при поддержке Совета Европы, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье - выше в 2,5 раза, а в Николаеве - ниже на 30-35 %. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

  • количества лиц в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • и, соответственно, способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

"Сейчас проект решения о такой помощи соглашается внутри правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПО смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - говорится в сообщении.

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).

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