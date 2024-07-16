Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла: як буде нараховуватися

В уряді зазначають, що поточна допомога, яку отримують переселенці, не є достатньою під час оренди житла. До прикладу, наразі не враховується різниця цін на оренду в різних регіонах.

Як пояснила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчук, для внутрішньо переміщених осіб запровадять субсидію на оренду житла. Цей інструмент покликаний захистити переселенців від раптових змін в умовах проживання або термінового виселення та інших проблем.

Україна розробляє інструмент на основі міжнародного досвіду. Зокрема, використовують досвід партнерів, які підтримують українських біженців. Зараз Кабмін фіналізує проєкт субсидії на оренду житла для ВПО. Після розгляду він набере чинності протягом наступних декількох місяців.

Як буде нараховуватися субсидія

Планується, що субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за принципом, аналогічним призначенню субсидії на оплату комунальних послуг.

Субсидія розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї з категорії ВПО з урахуванням встановленої соціальної норми житла, рівня доходу та вартості оренди. В уряді вважають, що такий підхід є соціально справедливим, оскільки субсидія має підтримати ті родини, які найбільше цього потребують.

"Субсидія має враховувати кількість членів в сім'ї, ціни на оренду житла в конкретному регіоні та спроможність оплачувати цю оренду. При цьому надаватиметься вона за умови укладання офіційної угоди, яка захищатиме права як орендаря, так і орендодавця", - зазначають у Мінсоцполітики.