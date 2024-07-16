Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как будет начисляться

В правительстве отмечают, что текущая помощь, которую получают переселенцы, не достаточна при аренде жилья. К примеру, сейчас не учитывается разница цен на аренду в разных регионах.

Как объяснила заместитель министра социальной политики Дария Марчук, для внутренне перемещенных лиц введут субсидию на аренду жилья. Этот инструмент призван защитить переселенцев от внезапных изменений в условиях проживания или срочного выселения и других проблем.

Украина разрабатывает инструменты на основе международного опыта. В частности, используют опыт партнеров, поддерживающих украинских беженцев. Сейчас Кабмин заканчивает проект субсидии на аренду жилья для ВПЛ. После рассмотрения он вступит в силу в течение следующих нескольких месяцев.

Как будет начисляться субсидия

Планируется, что субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по принципу, аналогичному назначению субсидии на оплату коммунальных услуг.

Субсидия будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи из категории ВПЛ с учетом установленной социальной нормы жилья, уровня дохода и стоимости аренды. В правительстве считают, что такой подход социально справедлив, поскольку субсидия должна поддержать те семьи, которые больше всего в этом нуждаются.

"Субсидия должна учитывать количество членов в семье, цены на аренду жилья в конкретном регионе и способность оплачивать эту аренду. При этом будет предоставляться она при заключении официального соглашения, которое будет защищать права как арендатора, так и арендодателя", - отмечают в Минсоцполитики.