Переселенцы смогут получить 700 долларов на образование: что для этого нужно сделать
Переселенцы из пяти областей Украины смогут получить гранты для обучения. Программа предусмотрена для людей, которые хотят повысить квалификацию или овладеть новой профессией, но не могут самостоятельно оплатить обучение.
РБК-Украина рассказывает об этом со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей могут получить грант на обучение.
В конкурсе могут принять участие ВПЛ, одинокие родители, беременные женщины и люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Грант позволяет выбрать учебный курс, продолжительность которого не превышает шесть месяцев и завершится к июню 2025 года. Предпочтение будет отдаваться программам, актуальным для местного рынка труда.
Подать заявку на участие и узнать больше об условиях можно по ссылке. Также с вопросами по программе можно обращаться по электронному адресу: UKR-feedback@drc.ngo или по телефону 0 800 339 518.
Ранее РБК-Украина писало, что в октябре завершилась вступительная кампания в профессионально-технические учреждения Украины. В этом году наиболее популярными профессиями среди поступающих стали повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист. В общей сложности обучение начали 219 438 человек, из которых 94 803 выбрали профессиональное образование.
Также мы писали, что с начала 2024 года 20 тысяч украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение. Как сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, программа призвана снизить уровень структурной безработицы в Украине. Государство уже выделило на это 223 млн. грн. Наиболее востребованными специальностями среди обучающихся по ваучерам стали медсестринство, психология, профессии повара, водителя и дошкольное образование.
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