Переселенцы смогут получить 700 долларов на образование: что для этого нужно сделать

Переселенцы из пяти областей Украины смогут получить гранты для обучения. Программа предусмотрена для людей, которые хотят повысить квалификацию или овладеть новой профессией, но не могут самостоятельно оплатить обучение.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей могут получить грант на обучение. В конкурсе могут принять участие ВПЛ, одинокие родители, беременные женщины и люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Грант позволяет выбрать учебный курс, продолжительность которого не превышает шесть месяцев и завершится к июню 2025 года. Предпочтение будет отдаваться программам, актуальным для местного рынка труда. Подать заявку на участие и узнать больше об условиях можно по ссылке. Также с вопросами по программе можно обращаться по электронному адресу: UKR-feedback@drc.ngo или по телефону 0 800 339 518.