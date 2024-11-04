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В Україні зростає попит на робітничі професії: які спеціальності найпопулярніші у 2024 році

Україна, Київ, Понеділок 04 листопада 2024 17:35
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В Україні зростає попит на робітничі професії: які спеціальності найпопулярніші у 2024 році Фото: Навчання на кухаря (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У жовтні завершилась вступна кампанія до професійно-технічних закладів України. Цього року найбільш популярними професіями серед вступників стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України.

Найбільш затребуваними професіями на ринку праці зараз є кухарі, водії та слюсарі. Навчальні заклади проводили набір на навчання з урахуванням цих потреб роботодавців.

У 2024 році професійну освіту обрали 94 803 учні, а загалом навчання розпочали 219 438 осіб. Обсяг виконання регіонального замовлення досяг 92%, що на 4% більше порівняно з минулим роком. Це свідчить про зростання адаптації закладів до потреб місцевого бізнесу

Найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням отримали заклади Дніпропетровщини (5423 учні), Львівщини (4829 учнів) та Києва (4526 учнів). За державним замовленням лідирують Харківщина (809 учнів), Одещина (435 учнів) та Хмельниччина (426 учнів).

Для зручності вибору професії та навчального закладу Міністерство освіти створило сайт "Профтех онлайн", який за 4 місяці зібрав 72 тис. переглядів. Найактивніше ресурс використовували вступники зі Львівщини, Києва та Полтавщини. Крім того, вже вдруге вступники мали можливість подавати заяви онлайн, цією опцією скористалися 7261 учень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з початку 2024 року ваучери на безкоштовне навчання отримали 20 тисяч українців. За словами першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, ця ініціатива спрямована на вирішення проблеми структурного безробіття в Україні. Держава профінансувала таке навчання на суму 223 млн грн. Найбільш популярні спеціальності, за якими українці навчаються за ваучерами, включають медсестринство, психологію, професію кухаря, водія, а також дошкільну освіту.

Нагадаємо, у Києві відкрився набір на безкоштовні курси з технічних спеціальностей, які фінансуватиме уряд Японії. РБК-Україна розповідало, де і які професії можна отримати.

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