Переселенці в Україні зможуть отримати новий вид виплат: які будуть умови

Марчак повідомила, що пілотний проект у декількох регіонах буде реалізовувати Пенсійний фонд, який має досвід виплати субсидій для понад 3 млн громадян та може обмінюватися даними з державними органами для виплат.

За її словами, субсидія буде запроваджена паралельно з виплатами на проживання (2 тисячі гривень та 3 тисячі гривень на осіб з інвалідністю та дітей).

Умови субсидій

У Мінсоцполітики планують, що субсидію призначатимуть тим переселенцям, які витрачають на оренду понад 30% сукупного доходу.

"Встановлюючи цей норматив, ми консультувалися з міжнародними партнерами, з гуманітарними організаціями, які впроваджували проекти" - сказала Марчак.

Для розрахунку субсидії братимуть соціальний норматив житлової площі: 13,5 квадратних метрів на одного та 35 метрів на родину і середній розмір вартості оренди (193,6 гривень за квадратний метр за даними Держстату). Цю суму скоригують на регіональний коефіцієнт вартості оренди.

Водночас субсидією можна буде скористатися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ.

Субсидії та виплати ВПО

За даними Мінфіну, у першому півріччі понад 3,2 млн домогосподарств отримали пільги і житлові субсидії на 24,4 млрд гривень.

У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень. У 2024 році допомогу переселенцям урізали. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати.

Кількість ВПО, які отримують гроші, значно скоротилася. У червні на виплати для ВПО було спрямовано близько 2,9 млрд гривень.