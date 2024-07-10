Переселенцы в Украине смогут получить новый вид выплат: какие будут условия

Марчак сообщила, что пилотный проект в нескольких регионах будет реализовывать Пенсионный фонд, имеющий опыт выплаты субсидий более 3 млн граждан и может обмениваться данными с государственными органами для выплат.

По ее словам, субсидия будет введена параллельно выплатам на проживание (2 тысячи гривен и 3 тысячи гривен на лиц с инвалидностью и детей).

Условия субсидий

В Минсоцполитики планируют, что субсидию будут назначать переселенцам, которые тратят на аренду более 30% совокупного дохода.

"Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, с гуманитарными организациями, которые внедряли проекты", - сказала Марчак.

Для расчета субсидии будут приниматься социальный норматив жилой площади: 13,5 квадратных метров на одного и 35 метров на семью и средний размер стоимости аренды (193,6 гривен за квадратный метр по данным Госстата). Эту сумму скорректируют на региональный коэффициент стоимости аренды.

В то же время субсидией можно будет воспользоваться только при заключении официального договора с арендодателем. Типовое соглашение можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или личном электронном кабинете на сайте ПФУ.

Субсидии и выплаты ВПЛ

По данным Минфина, в первом полугодии более 3,2 млн домохозяйств получили льготы и жилищные субсидии на 24,4 млрд. гривен.

В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание, на выплату которой из госбюджета было выделено 73,3 млрд гривен. В 2024 году помощь переселенцам урезали. Выплаты могут быть продлены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты.

Количество ВПЛ, получающих деньги, значительно сократилось. В июне на выплаты для ВПЛ было направлено около 2,9 млрд гривен.