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Переселенці в трьох областях України можуть отримати допомогу від Німеччини: які умови

Фото: Переселенці в трьох областях отримають допомогу від Німеччини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримку на 20 млн євро зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, українці, які повернулись додому, а також приймаючі громади Сумської, Чернігівської та Київської областей. Фінансує проєкт Німецький банк розвитку (KfW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

У рамках проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їх шансів на працевлаштування - 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.

В рамках проєкту планується надання грантів на перезапуск та підтримку бізнесу Сумської, Чернігівської та Київської областей:

  • 150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;
  • 90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;
  • 45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи. 

Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту, сприяння економічному розвитку області.

Підтримка надається в рамках проєкту "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту", який реалізується у співпраці Міністерства економіки України та Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень.

За липень 2024 року компенсацію на проживання отримали більш ніж 1,2 млн внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 млрд гривень.

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Міністерство економікиВнутрішньо переміщені особи