Переселенці в трьох областях України можуть отримати допомогу від Німеччини: які умови

У рамках проєкту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їх шансів на працевлаштування - 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.

В рамках проєкту планується надання грантів на перезапуск та підтримку бізнесу Сумської, Чернігівської та Київської областей:

150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;

90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;

45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи.

Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту, сприяння економічному розвитку області.

Підтримка надається в рамках проєкту "Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту", який реалізується у співпраці Міністерства економіки України та Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).