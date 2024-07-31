В уряді назвали кількість внутрішніх переселенців, яким продовжують виплачувати допомогу
За липень 2024 року компенсацію на проживання отримали більш ніж 1,2 млн внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Йдеться про щомісячну допомогу з держбюджету на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.
Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.
Виплати для ВПО
Нагадаємо, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень.
З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
Крім того, Кабінет міністрів уточнив перелік ВПО, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.
Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.