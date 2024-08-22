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Переселенцы в трех областях Украины могут получить помощь от Германии: какие условия

Фото: Переселенцы в трех областях получат помощь от Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержку на 20 млн евро смогут получить внутренне перемещенные лица, вернувшиеся домой украинцы, а также принимающие громады Сумской, Черниговской и Киевской областей. Финансирует проект Немецкий банк развития (KfW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В рамках проекта предусмотрено предоставление поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам громад трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство - 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.

В рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:

  • 150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;
  • 90 грантов до 20000 евро для малых предприятий;
  • 45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.

Поддержка предоставляется в рамках проекта "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта", реализуемого в сотрудничестве Министерства экономики Украины и Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничеству и развитию Германии (BMZ).

Напомним, внутренне перемещенные лица получают пособие на проживание в следующих объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен.

За июль 2024 года компенсацию на проживание получили более 1,2 млн внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен.

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Внутренне перемещенные лицаМинистерство экономики