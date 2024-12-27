Переселенці з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла, - Шмигаль

За його словами, у межах ініціативи "Зимова підтримка" уряд запроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Ця програма запрацює вже в січні 2025 року.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикнулися люди, що покинули власні домівки. Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати", - зазначив Шмигаль.

Уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

"Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни", - додав прем'єр.