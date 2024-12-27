Переселенцы с января начнут получать субсидию на аренду жилья, - Шмыгаль

По его словам, в рамках инициативы "Зимняя поддержка" правительство вводит субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта программа заработает уже в январе 2025 года.

"Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы", - отметил Шмыгаль.

Правительство также компенсирует арендодателям часть налогов на доход при условии сдачи квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору.

"Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах. Сегодня приняли соответствующие изменения", - добавил премьер.