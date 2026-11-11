Переселенці ризикують втратити допомогу через затримку з новим законом

Нова редакція закону "Про захист прав і свобод ВПО" передбачає комплексну державну підтримку переселенців за міжнародними стандартами. Проте, за словами Фролова, впровадження нових механізмів затримується, бо Мінсоц не підготував необхідних підзаконних актів у визначений законом тримісячний строк.

За даними депутата, поки не запрацювали:

оновлена Єдина інформаційна база ВПО та електронні витяги замість паперових довідок;

оцінювання індивідуальних потреб і адресна підтримка;

інформаційна система доступного житла;

нові правила роботи місць тимчасового проживання;

електронний кабінет ВПО.

Фролов наголосив, що раніше видані довідки ВПО залишаються чинними. Нові можна отримати через Дію, ЦНАП або органи соцзахисту, а порядок призначення допомоги на проживання не змінився.

Мінсоц підготував два проєкти постанов, про новий облік ВПО і про оцінювання їхніх потреб, але їх ще треба доопрацювати з урахуванням зауважень правозахисників.

Ключовим ризиком Фролов назвав 90-денну перевірку даних переселенців після запуску інформаційної бази. За його словами, нечіткі процедури можуть призвести до безпідставного зняття людей з обліку і, як наслідок, втрати допомоги. Тому депутат закликав уряд невідкладно ухвалити потрібні документи.