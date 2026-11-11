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Переселенці ризикують втратити допомогу через затримку з новим законом

08:01 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: переселенці ризикують втратити допомогу (колаж РБК-Україна)

Переселенців можуть безпідставно зняти з обліку і позбавити допомоги через затримку з упровадженням нового закону про ВПО. Мінсоц не встиг вчасно підготувати підзаконні акти, тож низка механізмів досі не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова.

Нова редакція закону "Про захист прав і свобод ВПО" передбачає комплексну державну підтримку переселенців за міжнародними стандартами. Проте, за словами Фролова, впровадження нових механізмів затримується, бо Мінсоц не підготував необхідних підзаконних актів у визначений законом тримісячний строк.

За даними депутата, поки не запрацювали:

  • оновлена Єдина інформаційна база ВПО та електронні витяги замість паперових довідок;
  • оцінювання індивідуальних потреб і адресна підтримка;
  • інформаційна система доступного житла;
  • нові правила роботи місць тимчасового проживання;
  • електронний кабінет ВПО.

Фролов наголосив, що раніше видані довідки ВПО залишаються чинними. Нові можна отримати через Дію, ЦНАП або органи соцзахисту, а порядок призначення допомоги на проживання не змінився.

Мінсоц підготував два проєкти постанов, про новий облік ВПО і про оцінювання їхніх потреб, але їх ще треба доопрацювати з урахуванням зауважень правозахисників.

Ключовим ризиком Фролов назвав 90-денну перевірку даних переселенців після запуску інформаційної бази. За його словами, нечіткі процедури можуть призвести до безпідставного зняття людей з обліку і, як наслідок, втрати допомоги. Тому депутат закликав уряд невідкладно ухвалити потрібні документи.

Новий закон набув чинності 22 жовтня і мав оновити облік переселенців та підходи до їхньої підтримки. Поки нові механізми не запрацювали, допомогу на проживання виплачують за старими правилами: програму продовжили до кінця лютого 2027 року, а частині родин виплати поновлюють автоматично.

З наступного року допомога може зрости. Бюджетний комітет Ради підтримав доручення уряду опрацювати підвищення виплат: дітям і людям з інвалідністю пропонують платити 4 тисячі гривень на місяць, іншим переселенцям - 3 тисячі. Раніше РБК-Україна також пояснювало, у яких випадках статус ВПО можуть зняти автоматично.

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