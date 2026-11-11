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Переселенцы рискуют потерять помощь из-за задержки с новым законом

08:01 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: переселенцы рискуют потерять помощь (коллаж РБК-Украина)

Переселенцев могут безосновательно снять с учета и лишить помощи из-за задержки с введением нового закона о ВПО. Минсоц не успел вовремя подготовить подзаконные акты, так что ряд механизмов до сих пор не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПО Павла Фролова.

Новая редакция закона "О защите прав и свобод ВПО" предусматривает комплексную государственную поддержку переселенцев по международным стандартам. Однако, по словам Фролова, внедрение новых механизмов задерживается, потому что Минсоц не подготовил необходимые подзаконные акты в определенный законом трехмесячный срок.

По данным депутата, пока не заработали:

  • обновленная Единая информационная база ВПО и электронные подъемники вместо бумажных справок;
  • оценка индивидуальных потребностей и адресная поддержка;
  • информационная система доступного жилья;
  • новые правила работы мест временного проживания;
  • электронный кабинет ВПО.

Фролов подчеркнул, что ранее выданные справки ВПО остаются в силе. Новые можно получить через Дію, ЦНАП или органы соцзащиты, а порядок назначения помощи на проживание не изменился.

Минсоц подготовил два проекта постановлений, о новом учете ВПО и об оценке их потребностей, но их еще предстоит доработать с учетом замечаний правозащитников.

Ключевым риском Фролов назвал 90-дневную проверку переселенцев после запуска информационной базы. По его словам, нечеткие процедуры могут привести к безосновательному снятию людей с учета и, как следствие, потере помощи. Поэтому депутат призвал правительство безотлагательно принять нужные документы.

Новый закон вступил в силу 22 октября и должен был обновить учет переселенцев и подходы к их поддержке. Пока новые механизмы не заработали, пособие на проживание выплачивают по старым правилам: программу продлили до конца февраля 2027 года, а части семей выплаты возобновляются автоматически.

Со следующего года помощь может возрасти. Бюджетный комитет Рады поддержал поручение правительству проработать повышение выплат: детям и людям с инвалидностью предлагают платить 4 тысячи гривен в месяц, другим переселенцам – 3 тысячи. Ранее РБК-Украина также объясняла, в каких случаях статус ВПО могут снять автоматически.

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