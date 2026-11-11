Переселенцы рискуют потерять помощь из-за задержки с новым законом

Новая редакция закона "О защите прав и свобод ВПО" предусматривает комплексную государственную поддержку переселенцев по международным стандартам. Однако, по словам Фролова, внедрение новых механизмов задерживается, потому что Минсоц не подготовил необходимые подзаконные акты в определенный законом трехмесячный срок.

По данным депутата, пока не заработали:

обновленная Единая информационная база ВПО и электронные подъемники вместо бумажных справок;

оценка индивидуальных потребностей и адресная поддержка;

информационная система доступного жилья;

новые правила работы мест временного проживания;

электронный кабинет ВПО.

Фролов подчеркнул, что ранее выданные справки ВПО остаются в силе. Новые можно получить через Дію, ЦНАП или органы соцзащиты, а порядок назначения помощи на проживание не изменился.

Минсоц подготовил два проекта постановлений, о новом учете ВПО и об оценке их потребностей, но их еще предстоит доработать с учетом замечаний правозащитников.

Ключевым риском Фролов назвал 90-дневную проверку переселенцев после запуска информационной базы. По его словам, нечеткие процедуры могут привести к безосновательному снятию людей с учета и, как следствие, потере помощи. Поэтому депутат призвал правительство безотлагательно принять нужные документы.