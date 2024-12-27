Переселенці отримуватимуть субсидії у 2025 році за новими правилами: що змінюється
Уряд України затвердив нові правила надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла, які почнуть діяти з січня 2025 року. Нововведення мають на меті допомогти людям, яким довелося покинути власну оселю через війну, знайти нове житло.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Що змінилося для переселенців
Розширення дії субсидій. Тепер субсидією зможуть скористатися переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.
Зменшення фінансового порогу. Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше запропонованих 30%).
Індивідуальний підхід. Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.
Як отримати субсидію на житло
Обов’язковою умовою для отримання субсидії є наявність офіційного договору оренди, який захищає права орендаря та орендодавця. Типовий договір можна буде оформити у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн.
Додатково держава компенсуватиме податки орендодавцям, включно з ПДФО, військовим збором або єдиним податком для ФОПів.
Призначення субсидій на оренду житла для ВПО розпочнеться наприкінці січня 2025 року.
Нагадаємо, починаючи із 2025 року окремі категорії переселенців в Україні зможуть одночасно отримувати дві різні субсидії. Це рішення прийнято для підтримки сімей та осіб із низьким рівнем доходу, які потребують додаткової допомоги від держави. Обидві субсидії надаватимуться незалежно одна від одної.
Також ми писали, що в Україні зростає популярність онлайн-подачі заяв на житлову субсидію. За даними Пенсійного фонду України, з моменту запуску експериментального проєкту вже подано понад 9 тисяч спрощених заяв, більшість із яких – через вебпортал електронних послуг ПФУ. РБК-Україна розповідало, як подати заяву на отримання житлової субсидії онлайн.
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