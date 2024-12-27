ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Переселенці отримуватимуть субсидії у 2025 році за новими правилами: що змінюється

П'ятниця 27 грудня 2024 20:04
UA EN RU
Переселенці отримуватимуть субсидії у 2025 році за новими правилами: що змінюється Фото: Субсидії на оренду житла для ВПО (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Уряд України затвердив нові правила надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла, які почнуть діяти з січня 2025 року. Нововведення мають на меті допомогти людям, яким довелося покинути власну оселю через війну, знайти нове житло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Що змінилося для переселенців

Розширення дії субсидій. Тепер субсидією зможуть скористатися переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.

Зменшення фінансового порогу. Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше запропонованих 30%).

Індивідуальний підхід. Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.

Як отримати субсидію на житло

Обов’язковою умовою для отримання субсидії є наявність офіційного договору оренди, який захищає права орендаря та орендодавця. Типовий договір можна буде оформити у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн.

Додатково держава компенсуватиме податки орендодавцям, включно з ПДФО, військовим збором або єдиним податком для ФОПів.

Призначення субсидій на оренду житла для ВПО розпочнеться наприкінці січня 2025 року.

Нагадаємо, починаючи із 2025 року окремі категорії переселенців в Україні зможуть одночасно отримувати дві різні субсидії. Це рішення прийнято для підтримки сімей та осіб із низьким рівнем доходу, які потребують додаткової допомоги від держави. Обидві субсидії надаватимуться незалежно одна від одної.

Також ми писали, що в Україні зростає популярність онлайн-подачі заяв на житлову субсидію. За даними Пенсійного фонду України, з моменту запуску експериментального проєкту вже подано понад 9 тисяч спрощених заяв, більшість із яких – через вебпортал електронних послуг ПФУ. РБК-Україна розповідало, як подати заяву на отримання житлової субсидії онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Внутрішньо переміщені особи Субсидії
NEWS
Переселенці з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла, - Шмигаль
Переселенці з січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла, - Шмигаль
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту