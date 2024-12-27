Переселенцы будут получать субсидии в 2025 году по новым правилам: что меняется
Правительство Украины утвердило новые правила предоставления субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья, которые начнут действовать с января 2025 года. Нововведения имеют целью помочь людям, которым пришлось покинуть собственное жилье из-за войны, найти новое жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Что изменилось для переселенцев
Расширение действия субсидий. Теперь субсидией смогут воспользоваться переселенцы, которые переместились в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Ранее помощь распространялась на девять областей.
Уменьшение финансового порога. Право на субсидию будут иметь семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее предложенных 30%).
Индивидуальный подход. Размер субсидии будет рассчитываться отдельно для каждой семьи с учетом дохода, количества членов семьи и стоимости аренды жилья.
Как получить субсидию на жилье
Обязательным условием для получения субсидии является наличие официального договора аренды, который защищает права арендатора и арендодателя. Типовой договор можно будет оформить в отделениях Пенсионного фонда или онлайн.
Дополнительно государство будет компенсировать налоги арендодателям, включая НДФЛ, военный сбор или единый налог для ФЛП.
Назначение субсидий на аренду жилья для ВПЛ начнется в конце января 2025 года.
Напомним, начиная с 2025 года отдельные категории переселенцев в Украине смогут одновременно получать две разные субсидии. Это решение принято для поддержки семей и лиц с низким уровнем дохода, которые нуждаются в дополнительной помощи от государства. Обе субсидии будут предоставляться независимо друг от друга.
Также мы писали, что в Украине растет популярность онлайн-подачи заявлений на жилищную субсидию. По данным Пенсионного фонда Украины, с момента запуска экспериментального проекта уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, большинство из которых - через веб-портал электронных услуг ПФУ. РБК-Украина рассказывало, как подать заявление на получение жилищной субсидии онлайн.
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