Переселенці можуть поселитися у нові будинки поблизу Києва: як зареєструватися
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати житло неподалік від Києва у нових будинках. Безкоштовно проживати там можна буде до 5 років.
Така програма діє від американського благодійного фонду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради.
Житло для ВПО від Американського благодійного фонду "До України з любов'ю" можна отримати на території Київської області у комплексі індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків "Містечко Хансена". Квартири можна буде отримати у безкоштовне користування до 5 років:
- село Тарасівка (Боярська територіальна громада);
- на території Софіївської Борщагівки.
Також для самотніх ВПО похилого віку є будинки у таких населених пунктах:
- село Колонщина (Макарівська територіальна громада);
- село Любимівка (Бучанський район).
Ті, хто потребують житла, можуть заповнити анкету за посиланням.
Порядок заселення визначають у благодійному фонді. Для отримання житла необхідно надати максимально повну інформацію щодо кожного члена сім'ї та вказати виплати і доходи.
У "Містечку Хансена" у Тарасівці близько 80 сімей отримали житло у грудні 2023 року.
Нагадаємо, ми писали, як отримати безкоштовний прихисток в обласному центрі України. У Миколаєві можуть поселити безкоштовно до 3 тижнів.
Також повідомлялося, що у Житомирі у 2024 році планують побудувати житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Безплатні квартири у багатоповерхівках зможуть отримати 400 переселенців.
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