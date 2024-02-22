Переселенці можуть поселитися у нові будинки поблизу Києва: як зареєструватися

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати житло неподалік від Києва у нових будинках. Безкоштовно проживати там можна буде до 5 років.

Така програма діє від американського благодійного фонду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради.

Житло для ВПО від Американського благодійного фонду "До України з любов'ю" можна отримати на території Київської області у комплексі індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків "Містечко Хансена". Квартири можна буде отримати у безкоштовне користування до 5 років:

село Тарасівка (Боярська територіальна громада);

на території Софіївської Борщагівки.

Також для самотніх ВПО похилого віку є будинки у таких населених пунктах:

село Колонщина (Макарівська територіальна громада);

село Любимівка (Бучанський район).

Ті, хто потребують житла, можуть заповнити анкету за посиланням.

Порядок заселення визначають у благодійному фонді. Для отримання житла необхідно надати максимально повну інформацію щодо кожного члена сім'ї та вказати виплати і доходи.

У "Містечку Хансена" у Тарасівці близько 80 сімей отримали житло у грудні 2023 року.