Переселенцы могут поселиться в новые дома вблизи Киева: как зарегистрироваться
Внутренне перемещенные лица могут получить жилье недалеко от Киева в новых домах. Бесплатно проживать там можно будет до 5 лет.
Такая программа действует от американского благотворительного фонда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.
Жилье для ВПЛ от Американского благотворительного фонда "К Украине с любовью" можно получить на территории Киевской области в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов "Городок Хансена". Квартиры можно получить в бесплатное пользование до 5 лет:
- село Тарасовка (Боярская территориальная община);
- на территории Софиевской Борщаговки.
Также для одиноких ВПЛ пожилого возраста есть дома в таких населенных пунктах:
- село Колонщина (Макаровская территориальная община);
- село Любимовка (Бучанский район).
Те, кто нуждается в жилье, могут заполнить анкету по ссылке.
Порядок заселения определяется в благотворительном фонде. Для получения жилья необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать выплаты и доходы.
В "Городке Хансена" в Тарасовке около 80 семей получили жилье в декабре 2023 года.
Напомним, мы писали, как получить бесплатное убежище в областном центре Украины. В Николаеве могут поселить бесплатно до 3 недель.
Также сообщалось, что в Житомире в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.
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