Переселенцы могут поселиться в новые дома вблизи Киева: как зарегистрироваться

Внутренне перемещенные лица могут получить жилье недалеко от Киева в новых домах. Бесплатно проживать там можно будет до 5 лет.

Такая программа действует от американского благотворительного фонда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.

Жилье для ВПЛ от Американского благотворительного фонда "К Украине с любовью" можно получить на территории Киевской области в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов "Городок Хансена". Квартиры можно получить в бесплатное пользование до 5 лет:

село Тарасовка (Боярская территориальная община);

на территории Софиевской Борщаговки.

Также для одиноких ВПЛ пожилого возраста есть дома в таких населенных пунктах:

село Колонщина (Макаровская территориальная община);

село Любимовка (Бучанский район).

Те, кто нуждается в жилье, могут заполнить анкету по ссылке.

Порядок заселения определяется в благотворительном фонде. Для получения жилья необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать выплаты и доходы.

В "Городке Хансена" в Тарасовке около 80 семей получили жилье в декабре 2023 года.