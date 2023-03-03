ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переселенцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета: подробности

Новина українською →
Украина, Пятница 03 марта 2023 15:23
Переселенцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета: подробности Фото: Переселенцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сумма помощи составляет 6660 грн и будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. В приоритете - предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.

Зарегистрироваться можно в несколько способов:

  • отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844;
  • для регистрации через Viber отсканировать QR-код, размещенный на картинке по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.

Напомним, что семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.

В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев - люди, покинувшие дома, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война в Украине
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин