Переселенцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета: подробности

Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сумма помощи составляет 6660 грн и будет выплачиваться в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. В приоритете - предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.

Зарегистрироваться можно в несколько способов:

отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привет" на номер: 0 800 609 844 ;

; для регистрации через Viber отсканировать QR-код, размещенный на картинке по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.